Завершилось благоустройство Южного кладбища в Выборге

На территории восстановлена подсветка и отремонтированы ограждения.

В четверг, 7 мая, состоялись завершающие мероприятия по благоустройству территории на братском захоронении № 36 "Южное кладбище". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Работы были поручены предприятию "Приоритет Мониторинг" в рамках муниципального контракта. Специалисты восстановили подсветку мемориала и часовни Георгия Победоносца, а также обновили объекты внешнего освещения. Кроме того, были отремонтированы бордюры у цветника, очищены гранитные плиты, отремонтирована лестница часовни и дорожка, ведущая к ней.

На территории кладбища проведена установка урн, скамеек, вазонов и системы видеонаблюдения.

Отметим, что мемориал "Южное кладбище" был обустроен после войны. Здесь покоятся солдаты из одиночных и братских могил, найденных на территории Выборга, и весь экипаж танка, оборонявшего город в ходе операции 21 июня 1944 года.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО