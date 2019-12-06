На борту самолета из Петербурга девушка ругалась матом и угрожала другим пассажирам

Она говорила, что недавно её выписали из психиатрической больницы.

На борту самолета, следовавшего из Петербурга в Сочи, заметили неадекватную женщину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел 16 февраля, женщина угрожала пассажирам, ругалась матом и пила спиртные напитки. Как сказала сама пассажирка, её недавно выписали из психиатрической больницы.

Стюарды авиалайнера, проявив весь свой профессионализм, женщину успокоили, до Сочи лайнер добрался без происшествий. Однако, на выходе женщина начала во весь голос распевать песни. На место ЧП вызвали полицейских.

Пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту.

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