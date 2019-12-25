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На борту истребителя Су-25 в Липецке произошло возгорание
Сегодня, 14:07
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MShaffter

На борту истребителя Су-25 в Липецке произошло возгорание

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Экипаж штурмовика самостоятельно покинул самолет.

В Липецке на борту истребителя Су-25 произошло возгорание.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что 19 февраля на аэродроме Липецка произошло ЧП с Су-25. Как стало известно, на борту истребителя произошло возгорание. Экипаж самостоятельно покинул кабину самолета. 

Уточняется, что инцидент с истребителем произошел на испытательном аэродроме в Липецкой области. Данный Су-25 принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Сегодня ранее: Появилось видео с моментом падения Ан-2 в Мурманске.

Фото:milportal.ru

Теги: армия и вооружение, ввс россии, минобороны, новости россии, су 25
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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