На борьбу с застоями воды в Петербурге выйдут 100 аварийных бригад

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев.

На дежурство для борьбы с застоями воды в Петербурге заступили почти 100 аварийных бригад комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В понедельник в Петербурге выпадет более 80% от месячной нормы осадков. Ветер усилится до 18-23 м/с. Бригады дорожных предприятий будут мониторить состояние водоотводных устройств, при необходимости прочищать патрубки, убирать случайный мусор, который может помешать стоку воды. Это особенно необходимо делать в зонах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, около станций метро. За канализационную систему Петербурга отвечает "Водоканал". Предприятие подготовило 71 бригаду.

Петербуржцы могут обратиться в дежурную службу и сообщить о подтоплениях или открытых люках по номеру 314-60-13.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству