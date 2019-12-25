На борьбу с коронавирусом в Петербурге выделено 26 млрд рублей

Общие потери бюджета в 2019 году от пандемии оцениваются в 49 млрд рублей.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом в городском парламенте заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что соответствующий финансовый документ формировался в беспрецедентно-сложных условиях.

Отмечается, что потери бюджета в 2019 году от пандемии коронавируса оцениваются в 49 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото:Piter.TV