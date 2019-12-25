На борьбу с коронавирусом в Петербурге выделено 26 млрд рублей

В среду, 28 октября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом в городском парламенте заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.
Вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что соответствующий финансовый документ формировался в беспрецедентно-сложных условиях.
Отмечается, что потери бюджета в 2019 году от пандемии коронавируса оцениваются в 49 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.
Фото:Piter.TV
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