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На борьбу с коронавирусом в Петербурге выделено 26 млрд рублей
Сегодня, 11:10
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IRINA_CHALKINA

На борьбу с коронавирусом в Петербурге выделено 26 млрд рублей

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Общие потери бюджета в 2019 году от пандемии оцениваются в 49 млрд рублей.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом в городском парламенте заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что соответствующий финансовый документ формировался в беспрецедентно-сложных условиях.

Отмечается, что потери бюджета в 2019 году от пандемии коронавируса оцениваются в 49 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: борьба коронавирус, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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