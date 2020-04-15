В среду, 15 апреля, стало известно о том, что на блокадной подстанции установили новую подсветку к 75-летию победы. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета".
Работы по монтажу светотехнического оборудования велись в течение недели и выполнены к старту межрегиональной художественной акции "Кабель жизни", которая затем последовательно пройдет в городах Ленинградской области, и завершится 9 мая в Санкт-Петербурге открытием тематической экспозиции в тяговой подстанции "Центральная"
отметили в пресс-службе "Ленсвета".
Известно, что специалисты установили на блокадной подстанции около 27 светильников и прожекторов.
Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции петербуржцев в среду просел до 2,4 баллов.
Фото и видео:"Ленсвет"
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