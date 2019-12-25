Работы по благоустройству завершены на 91% объектов.

На благоустройство 200 внутриквартальных территорий в Петербурге потратят более 1 млрд рублей. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

В настоящее время районы и муниципалитеты города завершают благоустройство дворов. Работы проводятся за счет средств внутригородских муниципальных образований Северной столицы. Администрации районов города отчитались о статусе работ по благоустройству – сейчас они завершены в 189 городских дворах, что составляет 91% от количества объектов, работа над которыми была запланирована на 2020 год.

Больше всего дворовых территорий в 2020 году обновили свой облик в Петродворцовом районе. Именно там уже оборудованы 36 дворовых пространств, все объекты благоустройства полностью готовы. Работы по благоустройству в ближайшее время, в агротехнические сроки, завершат еще в 19 дворах Выборгского, Колпинского, Московского, Невского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов Северной столице.

В рамках работ по благоустройству выполняются работы по улучшению или установке объектов на детских и спортивных площадках, посадке деревьев и кустарников. Происходит ремонт газонов, устраиваются цветники, меняется асфальтовое покрытие, объекты для маломобильных групп населения становятся более доступными.

В Смольном напомнили, что в обсуждении проектов благоустройства могут принимать участие и сами горожане в рамках общественных обсуждений в своем районе или муниципалитете.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам предложили оценить осеннюю уборку своего района. Голосование продлится до 13 ноября.

Фото: Piter.tv