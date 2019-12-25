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Археологи проведут раскопки на бывшем Митрофаниевском кладбище
Сегодня, 17:22
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Археологи проведут раскопки на бывшем Митрофаниевском кладбище

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Застраивать территорию не собираются.

Археологи проведут разведку на одном из участков бывшего Митрофаниевского кладбища. В КГИОП хотят восстановить характер исторической планировки. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП 5-го июня. 

Специалистам предстоит установить глубину залегания культурного слоя и определить точное местоположение фундаментов часовни блаженного странника Александра Крайнева. Это необходимо для правильной организации работ по вывозу мусора и разработки проекта благоустройства включенной в ЗНОП территории. Идет обсуждение о возможности восстановления часовни за счет средств спонсоров. 

В апреле этого года петербуржцы были обеспокоены тем, что у часовни начались земляные работы. С 2014-го года Митрофаниевское кладбище с территориями и кладбищами является объектом культурного наследия регионального значения. Никакой застройки не планируется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Мойки отреставрируют флигель Юсуповского дворца. 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: благоустройство, митрофаниевское шоссе, раскопки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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