Археологи проведут раскопки на бывшем Митрофаниевском кладбище

Застраивать территорию не собираются.

Археологи проведут разведку на одном из участков бывшего Митрофаниевского кладбища. В КГИОП хотят восстановить характер исторической планировки. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП 5-го июня.

Специалистам предстоит установить глубину залегания культурного слоя и определить точное местоположение фундаментов часовни блаженного странника Александра Крайнева. Это необходимо для правильной организации работ по вывозу мусора и разработки проекта благоустройства включенной в ЗНОП территории. Идет обсуждение о возможности восстановления часовни за счет средств спонсоров.

В апреле этого года петербуржцы были обеспокоены тем, что у часовни начались земляные работы. С 2014-го года Митрофаниевское кладбище с территориями и кладбищами является объектом культурного наследия регионального значения. Никакой застройки не планируется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Мойки отреставрируют флигель Юсуповского дворца.

Фото: пресс-служба КГИОП