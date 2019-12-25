На набережной Мойки отреставрируют флигель Юсуповского дворца

Работы завершатся в мае следующего года.

ГАТИ выдала ордер на установку строительных лесов, временного ограждения и временных зданий и сооружений для проведения работ по реставрации фасадов здания "Флигель № 1" Дворца Юсуповых на набережной реки Мойки.

Ремонтировать фасады разрешили уже с 3 июня, работы планируют завершить 15 мая 2021 года. КГИОП выдал разрешение на проведение работ в марте этого года.

Работы будут проходить в три этапа: 3 июня 2020 – 30 апреля 2021 год – подготовительные и основные работы; 30 апреля 2021 – 7 мая 2021 – предварительное благоустройство; окончательное благоустройство территории планируется в следующем году с началом агротехнического периода.

Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в.

Два жилых дома Ленсовета на Московском проспекте стали памятниками.

Фото: пресс-служба Юсуповского дворца