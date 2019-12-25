Два жилых дома Ленсовета на Московском проспекте стали памятниками

В перечне объектов культурного наследия Петербурга 3 июня случилось пополнение: в реестр внесли Жилые дома Ленсовета на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, соответствующее распоряжение подписал глава комитета Сергей Макаров.
Дома №206А и 208А построили в 1940-х годах в формах советского неоклассицизма при реализации генплана города 1935 года. Здания, спроектированные архитекторами Александром Гегелло и Сергеем Васильковским, хорошо сохранили архитектурные особенности. Шестиэтажки с четырьмя подъездами каждая оформлены монументальными порталами.
Известно, что в первом доме почти 20 лет жил член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Субботин, а в соседнем доме – журналист Иван Соколов-Микитов. Сами здания предназначались для чиновников Ленсовета, квартиры в домах имели от трех до пяти комнат каждая, отдельные комнаты для домработниц, ванные комнаты, а под окнами сконструировали особую систему подачи воздуха.
На сегодняшний день здания по-прежнему остаются жилыми.
Ранее мы рассказывали, что здание бывшей богадельни на улице Смольного стало памятником.
Фото: пресс-служба КГИОП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все