На биатлониста Логинова и его тренера завели дело в Италии

Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В Италии возбудили уголовное дело против биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом пишет ТАСС.

В субботу, 23 февраля, итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России. Обращение поступило от Международного союза биатлонистов (IBU) и было связано с тем, что Касперович находился на ЧМ не по своей аккредитации.

Ранее спортсмен и его тренер были причастны к допинговым нарушениям. По этой причине использование чужой аккредитации в IBU связали с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила, что является в Италии уголовно наказуемым преступлением.

Отмечается, что во время обысков ничего не было найдено. По словам адвоката Йохана Цоггелера, уголовное дело не помешает спортсмену и его тренеру покинуть Италию. В настоящий момент расследование находится в самом начале. По его окончанию прокурор примет решение – открыть судебный процесс или закрыть дело.

Ранее мы писали, что итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.