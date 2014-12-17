На берегу рядом с Пулковским водохранилищем появится ЖК

Стоимость проекта не уточняется.

В пятницу, 29 июля, стало известно, что у Пулковского водохранилища появится жилой квартал. Проект строительства приняли на заседании Градсовета.

Новый квартал разместят на берегу, его строительство начнется в следующем году. Завершить проект должны до 2028 года. Кроме домов для удобства жителей создадут пешеходный бульвар. Стоимость проекта не уточняется.

Ранее мы сообщали, что восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге. Гостиница рассчитана на 111 номеров.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга