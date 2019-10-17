На берегу озера "Зелёное" обнаружили труп мужчины

За несколько часов до смерти мужчина звонил сыну и рассказывал о намерении попрощаться с жизнью.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 июня в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в посёлке Будогощь, на территории бывшей спасательной станции (на берегу озера "Зелёное"), обнаружен труп мужчины.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и нашли тело пенсионера. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина звонил сыну и рассказывал о намерении попрощаться с жизнью, но тот воспринял слова отца как шутку.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Известно, что погибший работал водителем, жил в посёлке Будогощь, где и произошла трагедия.

Ранее мы сообщили, что в Токсово нашли тело утопленника на берегу карьера.

Фото: Pixabay