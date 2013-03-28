На берегу Смоленки появятся 56 светильников

С 2021 по 2022 год на берегу Смоленки рядом с улицей Одоевского установят наружное освещение территории. Проект открыли по просьбе местных жителей.

В ближайшие два года берег реки Смоленка рядом с улицей Одоевского "засветится". На Ново-Андреевском мосту подключат установленные светильники и поставят еще 56 фонарей на 48 опорах. Проект создали по просьбе местных жителей. Об этом "Piter.tv" сообщили в СПб ГКУ "Управление заказчика" 22 мая.

Работы по устройству сетей пройдут на берегу реки Смоленка у улицы Одоевского. Для передачи электроэнергии проложат 1,2 км кабельной линии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в апреле более 80 тыс. жалоб поступило на портал "Наш Санкт-Петербург" по вопросам ЖКХ и благоустройства города.

Фото: Piter.tv