В апреле более 80 тыс. жалоб поступило на портал "Наш Санкт-Петербург" по вопросам ЖКХ и благоустройства города

Cамым популярным разделом стал "Мусор на внутридворовой территории".

В апреле этого года более 80 тыс. сообщений поступило на портал "Наш Санкт-Петербург" по вопросам ЖКХ и благоустройства города. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Так, самым популярным разделом стал "Мусор на внутридворовой территории", в который поступило более 10 тыс. жалоб. На втором месте расположилась категория "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда", в которую поступило 6 тыс. сообщений. На третьем месте находится раздел "Неудовлетворительное состояние парадной", в него поступило 5 тыс. сообщений.

Также на портале появились новые разделы: "Объявления на стенах дома", в который поступило 2767 сообщений и "Неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на придомовой и дворовой территориях", в него поступило 2710 жалоб от петербуржцев.

Отмечается, что в апреле этого года количество жалоб увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в апреле выросло количество зарегистрированных пользователей - 3400 граждан.

С 15 мая на портале вновь заработали "летние" категории: "Неудовлетворительное содержание газонов (отсутствие травяного покрова и нескошенная/неубранная трава)" во дворе и "Неудовлетворительное содержание газонов (нескошенная / неубранная трава)" на улице и территории кладбищ. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Жалобы по данным категориям принимаются до 15 октября этого года.

Ранее мы писали, что в Жилищной инспекции рассказали, в каких районах дворы убрали хуже всего.

Фото: Piter.tv