На берегу Финского залива горожане заметили редкого арктического воробья

Птица является предвестником скорой зимы.

На побережье Финского залива жители Северной столицы и Ленобласти заметили арктического воробья. Птица является предвестником скорого похолодания и даже морозов. Об этом сообщил в своем блоге "Каждой твари по паре" петербургский биолог Павел Глазков.

Обычно пуночка улетает в теплые края, когда приходит стужа. Гнездится особь за Полярным кругом. Зимует она в Центральной Азии или даже в Северной Африке. В Петербурге птица останавливается в конце осени.

Пуночка внешне очень похожа на нашего воробья, но в ее окрасе преобладает белый цвет.

Ранее на Piter.tv: на Арсенальной улице маленькую собаку сбросили в мусоропровод.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре