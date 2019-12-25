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На берегу Финского залива горожане заметили редкого арктического воробья
Сегодня, 17:41
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На берегу Финского залива горожане заметили редкого арктического воробья

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Птица является предвестником скорой зимы.

На побережье Финского залива жители Северной столицы и Ленобласти заметили арктического воробья. Птица является предвестником скорого похолодания и даже морозов. Об этом сообщил в своем блоге "Каждой твари по паре" петербургский биолог Павел Глазков.

Обычно пуночка улетает в теплые края, когда приходит стужа. Гнездится особь за Полярным кругом. Зимует она в Центральной Азии или даже в Северной Африке. В Петербурге птица останавливается в конце осени.

Пуночка внешне очень похожа на нашего воробья, но  в ее окрасе преобладает белый цвет. 

Ранее на Piter.tv: на Арсенальной улице маленькую собаку сбросили в мусоропровод.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре

Теги: вестник зимы, редкая птица, фауна, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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