На Арсенальной улице маленькую собаку сбросили в мусоропровод 

У рыжего цвергпинчера диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Динамика лечения положительная.

В одном из домов в Новом Девяткино живодеры жестоко избили и сбросили в мусоропровод маленькую собаку. Инцидент произошел на Арсенальной улице. Отзывчивые люди достали животное из бака и передали ветеринарным врачам. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

У рыжего цвергпинчера диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Динамика лечения положительная. Сейчас люди, которые спасли животное, пытаются найти бывшего хозяина. Сегодня они напишут заявление в полицию. Сейчас они собирают улики.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург