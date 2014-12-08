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На Арсенальной улице маленькую собаку сбросили в мусоропровод 
Сегодня, 13:50
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На Арсенальной улице маленькую собаку сбросили в мусоропровод 

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У  рыжего цвергпинчера диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Динамика лечения положительная.

В одном из домов в Новом Девяткино  живодеры жестоко избили и сбросили в мусоропровод маленькую собаку. Инцидент произошел на Арсенальной улице. Отзывчивые люди достали животное из бака и передали ветеринарным врачам. Об этом сообщили  в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

У  рыжего цвергпинчера диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Динамика лечения положительная. Сейчас люди, которые спасли животное, пытаются найти  бывшего хозяина. Сегодня они напишут заявление в полицию. Сейчас они собирают улики.

Ранее на Piter.tv: как бороться с живодёрами по закону – мнение юриста.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: арсенальная, живодеры, новое девяткино, собаку сбросили в мусоропровод
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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