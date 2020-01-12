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На берегу Финского залива деревья покрылись "бородой" из мусорных отходов
Сегодня, 14:23
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kraratau27

На берегу Финского залива деревья покрылись "бородой" из мусорных отходов

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Рядом с обезображенной территорией находится труба очистных сооружений. Жители региона считают ее причиной появления на деревьях балахонов из мусора.

Рыбаки обнаружили в Ольгино мусорные скопления на деревьях возле берега Финского залива. Об этом сообщила "Фонтанка" 2 мая. 

Синтетические отходы покрыли пляж и окутали деревья возле воды. Если присмотреться к мусорным ошметкам, то можно заметить, что они похожи на рваные влажные салфетки. 

Известно, что рядом с заваленной мусором неизвестного происхождения территорией находится труба очистных сооружений. Некоторые жители района полагают, что именно она стала источником загрязнения пляжа.

Подобное "мусорное явление" произошло в Ольгино и в 2019 году. Та же ситуация повторилась в прошлом году.

Ранее на Piter.tv сообщили, где в Петербурге сдать зубные щетки на переработку.

Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"

Теги: берег финского залива, мусор, ольгино, финский залив, экология
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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