На берегу Финского залива деревья покрылись "бородой" из мусорных отходов

Рыбаки обнаружили в Ольгино мусорные скопления на деревьях возле берега Финского залива. Об этом сообщила "Фонтанка" 2 мая.
Синтетические отходы покрыли пляж и окутали деревья возле воды. Если присмотреться к мусорным ошметкам, то можно заметить, что они похожи на рваные влажные салфетки.
Известно, что рядом с заваленной мусором неизвестного происхождения территорией находится труба очистных сооружений. Некоторые жители района полагают, что именно она стала источником загрязнения пляжа.
Подобное "мусорное явление" произошло в Ольгино и в 2019 году. Та же ситуация повторилась в прошлом году.
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Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург"
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