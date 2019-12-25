На берегу Екатерингофки в Кировском районе нашли мину

Снаряд случайно раскопали во время земляных работ.

Незадолго до полудня 8 июня в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили о найденном у реки Екатерингофки предмете, похожем на мину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Снаряд обнаружили во время земляных работ в Кировском районе. Рабочие сразу же оставили занятие, оградили небезопасную зону и сообщили о боеприпасе правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники из ОМОН выяснили, что предмет не опасен для окружающих – находка оказалась учебной противотанковой миной ТМ-62. Псевдоснаряд изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что на балконе квартиры на проспекте Королева нашли старую мину в коробке.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО