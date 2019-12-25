Консультации провели уже в десяти поликлиниках города.

На базе поликлиник Петербурга появятся телемедицинские центры. Теперь горожане, в том числе и вынужденные оставаться дома, смогут получить консультацию врача онлайн. Об этом 14 ноября рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Так, горожане, которые подключатся к системе телемедицины через портал "Здоровье петербуржца", смогут получить консультацию через текстовые сообщения, аудио- и видеосвязь. Регистрация проходит черех портал "Госуслуги". Доступ получен уже во всех поликлиниках города. Консультации провели уже в десяти медучреждениях.

Взаимодействие между врачами и пациентами будет осуществляться через платформу городской телемедицинской системы комитета по здравоохранению.

Ранее мы сообщали о том, что депутат ЗакСа попросил петербуржцев проверить работу сервиса вызова врача на дом. Все поликлиники города обязаны подключиться к данному сервису.

Фото: Piter.tv