На базе США в Германии сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России

Европейское командование ВВС США официально подтвердило инцидент на авиабазе Рамштайн.

На базе США в Германии сработал ложный сигнал тревоги из-за учений ВМФ России - после пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Из-за объявленной тревоги на авиабазе Рамштайн в течение нескольких минут была неопределенность. цитата из сюжета СNN

Отмечается, что тревога могла автоматически сработать после того, как американский спутник зафиксировал пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет с подлодки в Охотском море.

Европейское командование ВВС США официально подтвердило инцидент на авиабазе Рамштайн. Отмечается, что российская сторона распространила предупреждение, что район будет закрыт на время учений. Американские военные его получили, подтвердило командование.

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