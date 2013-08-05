На базе Мариинской больницы появится Центр компетенций городских стационаров

В перспективе центр займется внедрением и тиражированием современных практических методов управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.

В субботу, 30 января, Национальный институт качества Росздравнадзора представил проект организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Итогом проекта станет создание петербургского Центра компетенций городских стационаров на базе Мариинской больницы. Сотрудники центра смогут ффективно управлять всеми процессами в стационаре и свести к минимуму связанные с оказанием медпомощи риски. В рамках работы нового органа оптимизируют управление персоналом, эпидемиологическую, хирургическую и лекарственную безопасность, работа приёмного отделения, преемственность медицинской помощи и так далее.

Ранее мы писали, что Мариинская больница возвращается в обычный режим работы многопрофильного медучреждения.

Фото: Piter.TV