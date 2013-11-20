На барных улицах Петербурга стремительно сокращаются свободные площади

По данным аналитиков, в городе растёт число новых заведений общепита.

За первые 6 месяцев 2022 года на четырёх барных улицах в Северной столице резко снизилась доля свободных площадей. Такие данные приводят аналитики Knight Frank St. Petersburg.



Показатель на улице Белинского упал с 21,6% до 14,3%, на улице Жуковского – с 12,1% до 11,4%, на улице Некрасова – с 18,2% до 14,6%, и, наконец, на улице Рубинштейна – с 1,3% до 0,5%. Исключением стала лишь одна барная улица города – Литейный проспект. Там число вакантных площадей для ретейла возросло с 9,2% до 11% после ухода нескольких компаний с российского рынка.

Кроме того, в период с января по июль в Петербурге открылось 146 новых точек общепита. При этом за аналогичный промежуток времени прошлого года в городе появилось 139 таких заведений.

Также аналитики рассказали о повышении арендных ставок коммерческих помещений на фоне высокого спроса со стороны ретейлеров, увеличения туристического потока и снятия коронавирусных ограничений. К примеру, показатель на улице Рубинштейна увеличился с 4 тыс. до 4,2 тыс. рублей в месяц за 1 кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наблюдается сокращение точек с шавермой.

Фото: Piter.TV