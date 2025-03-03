На автодороге "Красноярск-Енисейск" в аварии погиб водитель

Жертвой трагедии стал один человек, еще двое пострадали.

Российские правоохранительные органы из Лесосибирска выясняют обстоятельства смертельной автомобильной аварии. . Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России в городе Зуфар Гилязутдинов отметил в социальных сетях, что, по предварительным данным, на 287 километре дороги "Красноярск-Енисейск" утром 3 марта 36-летний водитель автомобиля "Тойота Ipsum" выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем "Лада Веста" под управлением 47-летнего мужчины. Известно, что нарушитель ехал от Красноярска в направлении Енисейска.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю

В результате ДТП шофер, находившийся за рулем "Тойоты" скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель и 22-летняя пассажирка из салона отечественного автомобиля госпитализированы в больницу.

После ДТП петербургского водителя автобуса отправили за решётку на два месяца.

Фото и видео: Telegram / МВД 24