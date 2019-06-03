На ассенизатора напали с ножом во время работы в Приветнинском

Как стало известно, в понедельник, 1 июня, в Выборгском районе области на мужчину напали с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Утром, в 11 часов, на улице Лесной в поселке Приветнинское неизвестный напал на 50-летнего ассенизатора и ударил его ножом в живот. Его госпитализировали, но информации о состоянии потерпевшего пока нет. Также неясны мотивы нападавшего.
Ранее мы писали, что на улице Орджоникидзе грабитель напал на безработного прохожего.
Фото: Piter.TV
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