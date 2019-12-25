На улице Чудновского пьяный мужчина несколько раз ударил петербуржца ножом в голову

Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Сейчас он находится в больнице.

В Петербурге полицейские задержали горожанина, который напал с ножом на мужчину. Инцидент произошел в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

На улице Чудновского между двумя петербуржцами завязалась драка. Один из участников конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Выпивший агрессор достал нож и начал им бить противника в область головы, правого плеча и предплечья.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они вызывали скорую помощь для пострадавшего. Мужчину доставили в стационар.

Злоумышленника удалось поймать. Известно, что мужчина был несколько раз судим. Сейчас он находится в 23 отделе полиции.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 37-летний "друг" угощал подростка алкоголем и спал с ним.

Фото: Piter.tv