В Ленобласти 37-летний "друг" угощал подростка алкоголем и спал с ним

Мужчина состоял с 15-летним юношей в любовных отношениях.

В Ленобласти против 37-летнего гражданина возбудили уголовное дело. На мужчину написал заявление отец 15-летнего подростка, который рассказал стражам порядка, что взрослый "друг" сына угощал юношу водкой и развращал его. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Правоохранители прибыли в дом подозреваемого после обращения заявителя. В жилище злоумышленника стражи порядка увидели, как мальчик и владелец квартиры распивали спиртные напитки.

Кроме того, житель поселка, который стал фигурантом уголовного дела, рассказал без стеснения местным, что состоит в любовных отношениях со школьником.

Мужчину доставили в отдел. На него завели уголовное дело по статье "Развратные действия".

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Фото: Piter.tv