На улице Орджоникидзе грабитель напал на безработного прохожего

Преступник распылил газовый баллончик в лицо жертве.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 мая в полицию поступил звонок с известием о том, что у д. 11 по ул. Пулковской грабёж.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что у д. 58 по ул. Ленсовета неизвестный распылил из баллончика газ в лицо безработному мужчине 1974 года рождения и отобрал у него телефон "Ксиоми-5". После чего преступник с места происшествия скрылся.

Потерпевший запомнил приметы грабителя: на вид ему около 30 лет, европейский тип лица, рост 175-180 см, плотного телосложения, светлые короткие волосы.

Полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге по горячим следам задержали вора-форточника.

Фото: Piter.tv