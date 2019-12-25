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Воронежец ударил ножом продавца машины из Петербурга
Сегодня, 10:58
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Воронежец ударил ножом продавца машины из Петербурга

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Большевиков в субботу, 17 декабря, житель Воронежа напал на петербуржца во время сделки по продаже машины. Злоумышленник ударил продавца автомобиля ножом и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители оперативно задержали машину бандита. В автомобиле также находились земляки подозреваемого. Раненого отправили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. 

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото: Piter.tv

Теги: напал с ножом, полиция, проспект большевиков, ранил продавца машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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