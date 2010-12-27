На американском сегменте МКС сломался туалет

Иностранцам пришлось пользоваться памперсами.

На американском сегменте МКС сломались все туалеты. Некоторое время иностранцам пришлось пользоваться для естественных нужды памперсами. Об этом стало известно благодаря общению с Землей командира-итальянца Лука Пармитано.

В НАСА рассказали, что на станции установлены две кабинки российского производства. АСУ в российском модуле "Звезда" и WHC в американском модуле Tranquility. Первый не использовался из-за сигнализации о переполненном баке. Второй - из-за индикатора о неисправности, который постоянно оповещает об этом астронавтов. Также туалеты есть на пристыкованных к станции пилотируемых "Союзах". Однако пользоваться ими можно только в случае крайней необходимости и во время автономных полетов.

К данному моменту специалисты смогли восстановить работу санитарных устройств.

Ранее Piter.tv писал о том, что запуск корабля "Прогресс МС-13" могут перенести из-за выявленных замечаний.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

