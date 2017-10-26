На аккаунте Versus Battle выложили видео с поединком Гуфа и Птахи

На YouTube вышел "баттл года" между Гуфом и Птахой.

В ночь на 19 февраля на официальном аккаунте Versus Battle на YouTube появилась полная версия баттла между рэперами Гуфом и Птахой. Версия для интернет-зрителей длится 51 минуту. Видео собрало больше миллиона просмотров. Сейчас оно возглавляет список российских трендов на платформе YouTube.



Ролик подтвердил информацию, которая муссировалась в прессе. Алексей Долматов, известный также как Гуф, единогласно был признан судьями лучшим в данное поединке. Он получил три голоса “за”. Решение принимали Василий Вакуленко (Баста), участник группы “Триада” (Нигатив) и ДиДжей 108 (Павел Пачкай).



Напомним, что сведения о музыкальном баттле между давними соперниками подтвердил Птаха, который вызвал Гуфа на рэп-поединок. Исполнителей можно назвать заклятыми друзьями. Они долгое время входили в популярную группу Centr. В 2009-ои коллектив распался, но в 2014 молодые люди попытались восстановить его вновь. Новый “сбор” продержался 2 года.



Ранее Piter.tv писал о том, что Ресторатору пришлось “удалить” с баттла Гнойного из-за его “сливов” в социальную сеть Twitter.

Видео: YouTube/Versus Battle

