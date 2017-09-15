Стал известен победитель рэп-баттла Гуфа и Птахи

Пользователи соцсетей "слили" информацию о победе рэпера Гуфа на Versus Battle.

Вчера в Петербурге состоялся рэп-баттл между бывшими участниками группы Centr Гуфом (Алексеем Долматовым) и Птахой (Давидом Нуриевым). Традиционно “разборки” исполнителей прошли на площадке клуба 1703 на Versus Battle.

Организатору поединка музыкантов (Ресторатору) не удалось избежать “сливов” информации об его итогах. Согласно информации от многочисленных зрителей баттла, судьи присудили победу рэперу Гуфу. Хотя счет по разным сведениям неоднозначен, однако, все сходятся во мнении, что Гуф сталу лучшим в баттле.

Судить баттл между экс-друзьями пригласили Басту (Василия Вакуленко), участника “Триады” Владимира Афанасьева (Нигатив) и диджея 108 (Павел Пачкай).

Тем, кому удалось попасть на площадку в качестве гостей были слегка разочарованы происходящим.

В социальных сетях появлялись неодобрительные комментарии направленные в сторону обоих рэперов. Один из лидеров движения “Антихайп” Слава КПСС или Гнойный пытался вести текстовую трансляцию в аккаунте в Twitter.

Судя по всему, рэпера выгнали из помещения, так как итоги баттла он так и не сообщил.

Известно, что Гуф получил за данное выступление 2 миллиона рублей, Птаха - миллион.

Фото и видео: социальные сети