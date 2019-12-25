На акции "Кормим голубей" в Петербурге не задержали ни одного человека

Акция солидарности "Кормим голубей" у Гостиного двора подошла к концу. В общей сложности собралось около ста человек, никого из активистов не задержали. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Напомним, что участники мероприятия каждую субботу выражают поддержку протестующим в Хабаровске и Белоруссии. Кроме того, к акции присоединились сторонники Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Германии, и защитники парка в Мурино.
Сотрудники правоохранительных органов уведомили участников о незаконности происходящего, но последствий для протестующих не последовало.
Ранее мы рассказали о другом мероприятии – "Фестивале цветов" - которое прошло на Невском проспекте во время акции.
Фото: ВКонтакте / Объектив Реалий
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