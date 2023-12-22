На Зотовском проспекте задержали стрелка в дорожном конфликте

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В Красногвардейском районе Петербурга 27 января на проезжей части у дома 9 по Зотовскому проспекту пассажир Volkswagen Golf выстрелил в лицо 64-летнему водителю другого авто из аэрозольного пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали по тому же адресу. Им оказался 31-летний водитель автопредприятия ГУАП "Смольнинское". За рулем машины, в которой находился стрелявший, был 35-летний рабочий АО "Трест".

Установлено, что злоумышленник выстрелил 64-летнему мужчине в лицо из аэрозольного пистолета "Удар" в результате дорожного конфликта. Управлявший Volkswagen Golf облил потерпевшего из лужи.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Водитель Volkswagen Golf опрошен в качестве свидетеля и отпущен.

Ранее мы рассказывали о том, что на Коломяжском задержали таксиста, стрелявшего в коллегу.

Фото: Piter.TV