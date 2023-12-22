На Коломяжском задержали таксиста, стрелявшего в коллегу

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала таксиста, стрелявшего в коллегу из "пневматики" на Садовой. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 января в полицию обратился 21-летний водитель такси и сообщил, что у дома 26 по Садовой улице у него возник дорожный конфликт с другим таксистом. Оппонент выстрелил в заявителя из пневматического пистолета и уехал.

Уже через полчаса полицейские по приметам задержали стрелка. Наряд ГИБДД остановил разыскиваемый автомобиль у дома 19 по Коломяжскому проспекту. За рулем находился 21-летний таксист, который был доставлен в отдел полиции. У него изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее был задержан подозреваемый в стрельбе в Колпино.

Фото: МВД