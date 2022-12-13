На Железноводской улице из движущегося автобуса выпала коляска с ребенком

Пострадавшая трехлетняя девочка попала в больницу.

В субботу, 22 апреля, в Василеостровском районе произошел несчастный случай в автобусе. Коляска с маленькой девочкой выпала из салона "Volgabus", когда транспортное средство стало отъезжать от остановки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел в 18:30 у дома № 7 по Железноводской улице. Трехлетняя малышка ехала со своей 55-летней няней. В результате случившегося ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

За рулем автобуса находился 38-летний водитель. Подробности случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv