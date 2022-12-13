На Железнодорожном проспекте уроженку Екатеринбурга изнасиловал знакомый

Преступление произошло в квартире.

Жительницу Екатеринбурга изнасиловали в Петербурге. По информации Piter.tv, инцидент произошел в Невском районе.

Пострадавшая обратилась в полицию. По словам 24-летней девушки, над ней надругался знакомый. Мужчина напал на девушку утром 1 мая в квартире на Железнодорожном проспекте.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобный инцидент произошел и в Ленобласти. В Выборге женщина обвинила знакомого в изнасиловании.

Ранее на Piter.tv: жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев.

Фото: Piter.tv