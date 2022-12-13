На Железнодорожном проспекте уроженку Екатеринбурга изнасиловал знакомый

Жительницу Екатеринбурга изнасиловали в Петербурге. По информации Piter.tv, инцидент произошел в Невском районе.
Пострадавшая обратилась в полицию. По словам 24-летней девушки, над ней надругался знакомый. Мужчина напал на девушку утром 1 мая в квартире на Железнодорожном проспекте.
Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подобный инцидент произошел и в Ленобласти. В Выборге женщина обвинила знакомого в изнасиловании.
Ранее на Piter.tv: жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев.
Фото: Piter.tv
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