В Выборге женщина обвинила знакомого в изнасиловании. Подробности стали известны Piter.tv.
Днём 1 мая в полицию обратилась 28-летняя пострадавшая, которая работает администратором ресторана. Она сообщила, что в этот день в период с 11:00 до 12:00 в своей квартире в Выборге 38-летний мужчина применил физическую силу и изнасиловал её. После этого она самостоятельно ушла.
Пострадавшую отправили на освидетельствование. Подозреваемого разыскивает полиция.
Ранее на Piter.tv: Неизвестный предложил пьяной девушке покататься по городу, вывез на берег Финского залива и изнасиловал.
Фото: Piter.tv
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