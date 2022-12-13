Его разыскивает полиция.

В Выборге женщина обвинила знакомого в изнасиловании. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 1 мая в полицию обратилась 28-летняя пострадавшая, которая работает администратором ресторана. Она сообщила, что в этот день в период с 11:00 до 12:00 в своей квартире в Выборге 38-летний мужчина применил физическую силу и изнасиловал её. После этого она самостоятельно ушла.

Пострадавшую отправили на освидетельствование. Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее на Piter.tv: Неизвестный предложил пьяной девушке покататься по городу, вывез на берег Финского залива и изнасиловал.

Фото: Piter.tv