Неизвестный предложил пьяной девушке покататься по городу, вывез на берег Финского залива и изнасиловал

Пострадавшая озвучила приметы подозреваемого.

В ночь на пятницу, 28 апреля, в полицию Петербурга обратилась жительница Иркутской области 2002 года рождения с заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам девушки, 27 апреля примерно в 4:40 утра она вышла из кафе на набережной канала Грибоедова, где распивала спиртные напитки. На улице она познакомилась с неизвестным, который представился гражданином Таджикистана Мусагдином, и предложил ей покататься по городу на машине.

Примерно в 08:00 мужчина вывез пострадавшую на берег Финского залива в районе железнодорожной станции "Бронка", где применил к ней физическую силу и изнасиловал её. Затем он вывез девушку в Ломоносов, высадил её там и скрылся.

У подозреваемого кавказский тип лица, рост 160 см, крепкого телосложения, на лице борода, стрижка короткая, был одет в костюм чёрного цвета и чёрные кроссовки, на голове от правого уха до затылка имеет шрам.

Ранее мы сообщили о том, что 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании 45-летней петербурженки.

Фото: Piter.TV