14-летний подросток вломился в квартиру и изнасиловал 45-летнюю петербурженку

Во вторник, 25 апреля, в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины, которая заявила о том, что в её квартиру в доме по Ярославскому проспекту ломится посторонний человек. Как стало известно Piter.TV, он смог попасть домой к петербурженке, и изнасиловал её, применив физическую силу.
Прибывшие на место происшествия оперативники задержали в подъезде 14-летнего гражданина Казахстана. Он был опрошен и отпущен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина изнасиловал нетрезвую кавартиросъёмщицу в Кудрово.
Фото: Piter.TV
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