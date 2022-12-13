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14-летний подросток вломился в квартиру и изнасиловал 45-летнюю петербурженку
Сегодня, 8:16
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14-летний подросток вломился в квартиру и изнасиловал 45-летнюю петербурженку

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Подозреваемого задержали в подъезде дома, возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 25 апреля, в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины, которая заявила о том, что в её квартиру в доме по Ярославскому проспекту ломится посторонний человек. Как стало известно Piter.TV, он смог попасть домой к петербурженке, и изнасиловал её, применив физическую силу.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали в подъезде 14-летнего гражданина Казахстана. Он был опрошен и отпущен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело.

 Ранее мы сообщили о том, что мужчина изнасиловал нетрезвую кавартиросъёмщицу в Кудрово.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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