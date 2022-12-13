Мужчина изнасиловал нетрезвую кавартиросъёмщицу в Кудрово

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 16 апреля, в экстренные службы обратилась 21-летняя девушка, которая заявила, что её изнасиловал знакомый в съёмной квартире по Европейскому проспекту в Кудрово. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, в период с 23:00 15 апреля по 02:30 16 апреля заявительница распивала в квартире спиртные напитки вместе со своей подругой. Девушки снимают жильё у 40-летнего мужчины, который также находился в указанном адресе. Примерно в 03:00 хозяин квартиры, воспользовавшись тем, что заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал её, после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный пенсионер ударил ножом своего друга.

Фото: Piter.TV