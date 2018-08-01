На Железнодорожном проспекте Газель провалилась под асфальт

Заявка о ЧП поступила дежурному в 10.30.

В Невском районе 1 августа утром произошло ЧП с грузовым автомобилем. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

На Железнодорожном проспекте большая "Газель" провалилась в асфальт. Как сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", заявка о ЧП поступила дежурному в 10.30.

На место аварии выехала бригада. Далее выяснилось, что 1 августа в Невском районе проводятся испытания тепловых сетей. Однако, что именно послужило причиной размыва асфальта, пока не ясно. Позже выяснилось, причина ЧП - прорыв на сетях Водоканала.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петроградском районе после прорыва трубы размыло новый асфальт.

Фото и видео: Piter.tv