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В Петроградском районе после прорыва трубы размыло новый асфальт
Сегодня, 17:22
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alexandra08
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В Петроградском районе после прорыва трубы размыло новый асфальт

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В результате аварии асфальт размыло, и на дороге образовалась небольшая яма.

На пресечении набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта под новым асфальтом прорвало трубу.  Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

В результате аварии асфальт размыло, и на дороге образовалась небольшая яма. Движение по участку дороги на данный момент затруднено. На место происшествия уже приехала аварийная бригада. Сейчас протечка устраняется, и выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 июля в Кировском районе Петербурга  прорвало трубу с кипятком.

Фото: ДТП и ЧП / Петербург / ВК.

Теги: аптекарский проспект , группа дтп и чп , петроградский район , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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