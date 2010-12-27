В Петроградском районе после прорыва трубы размыло новый асфальт

В результате аварии асфальт размыло, и на дороге образовалась небольшая яма.

На пресечении набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта под новым асфальтом прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

В результате аварии асфальт размыло, и на дороге образовалась небольшая яма. Движение по участку дороги на данный момент затруднено. На место происшествия уже приехала аварийная бригада. Сейчас протечка устраняется, и выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 июля в Кировском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком.

Фото: ДТП и ЧП / Петербург / ВК.