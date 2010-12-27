И снова прорыв: горячие ванны образовались прямо на улице Маршала Казакова

И это при том, что жильцы Кировского района уже неделю ждут подачи горячей воды в дома!

Вечером 26 июля, в Кировском районе на улице Маршала Казакова 10 прорвало трубу с кипятком. На фото видно, что вода растеклась прямо по проезжей части. Отметим, что пешеходы не могут перейти дорогу из-за того, что сильно подтопило именно пешеходный переход.

Это гейзер. Земля Русская сама даёт людям бесплатную горячую воду, шутит один из жителей

Лекгий сарказм жителей Кировского района понятен, ведь, в домах из-за плановой проверки, неделю не было горячей воды.

На снимке, который сделал горожанин можно заметить, что так называемый "гейзер" бъет из палисадника.

Очевидцы отметили, что аварийные службы уже прибыли на место происшествия.

Ранее мы писали о том, что буквально за два дня в Выборгском районе провало трубы сразу на трех улицах. Вначале "день Нептуна" произошел на проспекте Художников 13, затем река образовалась на улице Жени Егоровой, а сегодня список пополнился новым адресом.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК