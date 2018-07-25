В Выборгском районе прорывает вторую за день трубу: улица Жени Егоровой стала рекой

"Глядишь и холодную выключат", шутят жильцы Выборгского района.

Вечером 25 июля на улице Жени Егоровой прорвало трубу. На кадрах видео видно, что поток воды довольно сильный. Во дворе домов уже практически образовалась река. Высота лужи еще не достгла поребрика, но как змечает очевидец, совсем скоро перельется за бетонную ограду.

Многие из жильцов Выборгского района предполагают, что такие частые прорывы трубы происходят из-за плановой провеки.

Сейчас на котельных специально высокое давление дают, чтобы всё, что может прорвать, прорвало летом. Хотя идея конечно, так себе, предполагает житель Петербурга.

Очевидцы сообщают, что передвигаться по двору возможно только окольными путями или же вплавь.

Ранее мы писали о том, что проспект Художников поплыл: из-за дырявой трубы затопило всю проезжую часть.

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