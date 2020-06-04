Мотоциклист сбил молодую девушку на Ждановской улице

Наезд на пешехода произошел в зоне нерегулируемого перехода.

Вечером 3 июня в Петроградском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Возле дома №1 на Ждановской улице водитель 1985 года рождения, управляя мотоциклом "Ямаха", сбил молодую девушку 1995 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

На записи видно, что девушка переходила дорогу в компании еще одного человека. Петербуржцы шли по нерегулируемому пешеходному переходу. По всей видимости, мотоциклист не успел среагировать и затормозить и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП водитель упал с мотоцикла. Мужчина с девушкой остались лежать на дороге.

Пострадавшую девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии, мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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Видео: Piter.TV