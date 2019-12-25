На Зеленогорском шоссе насмерть сбили мужчину

Его личность устанавливается.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 15 октября около 19:15 на третьем километре Зеленогорского шоссе произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Ауди А6" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и личность погибшего.

Ранее мы писали, что на проспекте Испытателей горел склад масел.

Фото: Piter.TV