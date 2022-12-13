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На Зеленогорской улице сгорел гараж
Сегодня, 20:00
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На Зеленогорской улице сгорел гараж

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С огнем боролись 10 спасателей  и две спецмашины.

Сегодня, 20 мая, в Приморском районе вспыхнул гараж. Инцидент произошел на Зеленогорской улице в доме № 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:29. Пламя охватило постройку площадью 12 "квадратов". 

С огнем боролись 10 спасателей  и две спецмашины. Они ликвидировали пожар за 18 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.
                  
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Фото: Piter.tv

Теги: горел гараж, зеленогорская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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