На Зеленогорской улице сгорел гараж

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 20 мая, в Приморском районе вспыхнул гараж. Инцидент произошел на Зеленогорской улице в доме № 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:29. Пламя охватило постройку площадью 12 "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар за 18 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.



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Фото: Piter.tv