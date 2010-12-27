На Зеленогорском шоссе водитель "Уаз Патриот" погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В воскресенье, 4 ноября, в Курортном районе Санкт-Петербурга случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, сутра на 9-м километре Зеленогорского шоссе водитель машины "УАЗ Патриот" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Пассажиры авто – женщина и двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV