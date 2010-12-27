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На Зеленогорском шоссе водитель "Уаз Патриот" погиб в ДТП
Сегодня, 13:47
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Rybka123
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На Зеленогорском шоссе водитель "Уаз Патриот" погиб в ДТП

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Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В воскресенье, 4 ноября, в Курортном районе Санкт-Петербурга случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, сутра на 9-м километре Зеленогорского шоссе водитель машины "УАЗ Патриот" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Пассажиры авто  – женщина и двое несовершеннолетних  получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец погиб в ДТП на Софийской улице

Фото: Piter.TV

Теги: авария , зеленогорское шоссе , уаз патриот
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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