На Заячьем острове устанавливают купель

Работы продолжаются второй день.

Рядом с Петропавловской крепостью на Заячьем острове началась установка крещенской купели. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент. По данным источника, на данный момент солдаты и профильные службы занимаются монтажом конструкции. Рядом с объектом также создают палатку, в которой желающие искупаться будут переодеваться.

Отметим, что работа ведется со вчерашнего вечера. Стоит добавить, что саму прорубь во льду еще не просверлили. на участке очевидцы заметили грузовой транспорт с крановой установкой. Военных нашему корреспонденту снимать не разрешили.

Напомним, что инфекционист из Петербурга рассказал, что купание в купелях небезопасно для здоровья.

Фото и видео: Piter.tv