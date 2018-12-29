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На Заячьем острове устанавливают купель

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Работы продолжаются второй день.

Рядом с Петропавловской крепостью на Заячьем острове началась установка крещенской купели. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент. По данным источника, на данный момент солдаты и профильные службы занимаются монтажом конструкции. Рядом с объектом также создают палатку, в которой желающие искупаться будут переодеваться.

Отметим, что работа ведется со вчерашнего вечера. Стоит добавить, что саму прорубь во льду еще не просверлили. на участке очевидцы заметили грузовой транспорт с крановой установкой. Военных нашему корреспонденту снимать не разрешили.

Напомним, что инфекционист из Петербурга рассказал, что купание в купелях небезопасно для здоровья.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: заячий остров, крещение, крещенские морозы, купель, монтаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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